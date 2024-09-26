Российские стриминговые сервисы вырезали из «Твин Пикса» сцены с Дэвидом Духовны. В сериале он играет трансгендерную женщину

Российские стриминговые сервисы Kion и «Амедиатека» вырезали из сериала «Твин Пикс» сцены с Дэвидом Духовны в роли трансгендерной женщины. Первым на это обратил внимание блогер Антон Котенев.

Как пишет «Верстка», из 11-й и 12-й серии второго сезона все сцены с персонажем Духовны были полностью удалены. При этом в 13-й серии некоторые кадры с Духовны остались — но только те, где не видно его лица.

Из третьего сезона, который вышел на экраны в 2017 году, спустя 26 лет после завершения второго, сцены с персонажем Духовны не вырезали.

В России после принятия закона о запрете «пропаганды ЛГБТ» и объявления экстремистским несуществующего «международного движения ЛГБТ» регулярно вырезают из фильмов сцены с ЛГБТК-персонажами, ограничивают доступ к музыкальным композициям и снимают с продаж книги о ЛГБТК+.

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