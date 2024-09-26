Актеру Алексею Панину дали шесть лет заочно по обвинению в «оправдании терроризма»

2-й Западный окружной военный суд Москвы заочно приговорил актера к шести годам лишения свободы, сообщает «Медиазона».

Панин был признан виновным по статье об оправдании терроризма в интернете (часть 2 статьи 205.2 УК РФ). Максимальный срок, предусмотренный этой статьей — семь лет.

Поводом для уголовного дела в отношении Панина стал пост в телеграм-канале, в котором он говорил, что «не может скрыть своей радости» от того, что в день рождения Владимира Путина украинские военные атаковали Крымский мост.

Алексей Панин с 2020 года живет за пределами России. После начала полномасштабной российско-украинской войны он неоднократно выступал с антивоенными заявлениями.

Служба безопасности Украины в 2015 году обвинила Панина в «покушении на целостность» страны из-за того, что в августе 2014 года он, находясь в Крыму, назвал полуостров территорией РФ. В 2020 году актер говорил, что ему «стыдно» за эти слова.