ВСУ заявили, что за ночь сбили четыре российских ракеты и 28 дронов. Из-за обстрелов ВС РФ в Запорожской области есть погибшие и раненые

Российская армия в ночь на 25 сентября нанесла несколько воздушных ударов по Украине.

По сведениям командования Воздушных сил ВСУ, военные РФ ударили зенитной управляемой ракетой С-300 и тремя ракетами неустановленного типа по Харьковской области. Кроме того, четыре управляемые авиационные ракеты Х-59/69 были выпущены по Одесской области. Еще 32 ударных дрона типа «Шахед» российские военные запустили по Украине из районов Приморско-Ахтарска и Курска.

Силы украинской ПВО работали в Днепропетровской, Харьковской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Сумской, Полтавской, Николаевской, Одесской и Херсонской областях.

Украинским военным удалось сбить 28 ударных дронов и четыре управляемых авиационных ракеты Х-59/69. Еще четыре российских беспилотника локационно потеряны в нескольких регионах Украины, добавили в ВСУ.

Власти Харьковской области сообщают о двух ночных обстрелах: в одном случае уничтожен ангар и загорелся трактор. В Одесской области ракета попала по открытой территории, возник пожар, обломками задело два грузовика. Пострадавших нет.

Глава военной администрации Запорожской области Иван Федоров заявил, что в ходе российских обстрелов региона погиб один мирный житель в Пологовском районе и еще семеро ранены в Запорожье. По его данным, всего за минувшие сутки войска РФ нанесли 397 ударов по восьми населенным пунктам области, власти получили 202 сообщения о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.

Минобороны РФ отчиталось, что дежурные силы ПВО сбили за ночь два украинских беспилотника над Белгородской и Курской областями.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что шестеро жителей региона получили ранения в ходе обстрелов ВСУ 24 сентября.

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