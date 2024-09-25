FT: Евгений Пригожин тайно переводил деньги через западные банки

Основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин тайно использовал американский банк JPMorgan Chase и британский HSBC для проведения платежей в рамках своего бизнеса в Африке. Об этом говорится в утечке документов, полученной вашингтонским Центром передовых оборонных исследований (C4ADS). Внимание на нее обратила газета Financial Times.

Как стало известно из доклада, в августе 2017 году суданская горнодобывающая компания Meroe Gold, которая была прикрытием для ЧВК Вагнера и контролировалась Пригожиным, закупила оборудование на сумму 688 тысяч долларов у китайской Henan Liming. Промежуточный платеж проводился через JPMorgan Chase в Нью-Йорке.

В сентябре того же года Meroe Gold закупила генераторы и запчасти почти на 80 тысяч долларов у китайской AGG Power Technology. Этот платеж также проходил через JPMorgan Chase, а затем гонконгский Hang Seng Bank, входящий в группу HSBC.

Как отмечает FT, нет никаких доказательств, что эти банки знали о происхождении платежей. В HSBC отказались комментировать журналистам конкретные транзакции в Судане, однако добавили, что банк «глубоко привержен борьбе с финансовыми преступлениями и целостности мировой финансовой системы». Представители JPMorgan заявили, что провели проверку, но не нашли записей о соответствующих транзакциях.

Евгений Пригожин находился под санкциями США с 2016 года, а ЧВК Вагнера — с 2017 года. Компания Meroe Gold попала под американские санкции в 2018 году с формулировкой, что она «принадлежит или контролируется Пригожиным» и помогает ему «эксплуатировать природные ресурсы Судана для личной выгоды».

В докладе C4ADS отмечается, что структурам Пригожина и ЧВК Вагнера удалось закрепиться в Африке, используя как незаконные схемы, так и интеграцию в мировые финансовую систему и логистические сети.

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