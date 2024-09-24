The Insider нашел среди покупателей российской нефти в обход ценового потолка компании, связанные с гражданином Латвии

В 2023 году и первой половине 2024 года три дубайские компании, связанные с гражданином Латвии Алексеем Халявиным, закупили около 60 миллионов баррелей российской нефти по цене выше установленного потолка в 60 долларов за баррель, выяснил The Insider.

Журналисты называют Халявина одним из крупнейших покупателей российской нефти в обход ценового потолка. Халявин, по их данным, владеет дубайской компанией Black Pearl Energy Trading LLC, с которой аффилированы еще две — OGC Shipping LLC и Conmar Maritime. В 2023 году две из этих компаний закупили у «Сургутнефтегаза» около 38 миллионов баррелей нефти по средней цене в 82 доллара за баррель. В 2024-м Black Pearl Energy Trading купила в обход санкций еще более 20,6 миллионов баррелей по 83,7 доллара.

Кроме того, как утверждает The Insider, Халявин связан с компаниями Sparta Shipmanagement и Lagosmarine Ltd, зарегистрированными на Кипре. Они владеют и управляют танкерами, которые регулярно совершают рейсы из России в порты Индии и Китая. Теми же маршрутами, отмечают журналисты, ссылаясь на таможенные документы, перемещалась нефть, закупаемая дубайскими компаниями, которые связаны с Халявиным.

Один из этих танкеров правительство Израиля обвинило в перевозке иранской нефти, деньги от продажи которой затем были направлены на финансирование «Хизбаллы» и сил «Кудс».

В своих соцсетях Халявин называет себя гендиректором компании Conrad Management Company. Как выяснил The Insider, по приглашению этой компании несколько сотрудников российского ФГУП ВО «Промсырьеимпорт» получили разрешения на проживание в ОАЭ. «Промсырьеимпорт», отмечают журналисты, находится в ведении Минэнерго РФ и занимается в том числе морскими поставками нефти и нефтепродуктов.

На запрос журналистов Халявин ответил, что «не очень понимает суть сообщений» и заверил, что все свои действия «производит в рамках международного права, включая соответствие с санкциями».

Нефтяной потолок в размере 60 долларов за баррель был согласован странами Запада в начале декабря 2022 года. По задумке авторов, эта мера должна была ограничить доходы России от экспорта нефти, не создавая скачка цен на энергоносители на мировом рынке. Однако эффективность потолка с самого начала вызывала сомнения у ряда экспертов. Кроме того, к потолку не присоединились Китай и Индия, куда Россия после введения ограничений перенаправила около 90% экспорта.

Для перевозки нефти по цене выше потолка используется так называемый «теневой флот», состоящий из старых танкеров, которые отключают маячки, чтобы их не видели системы слежения. Минфин США вводит ограничения против таких судов, но пока под санкциями находятся только 20 танкеров из примерно 120.