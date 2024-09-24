«Будто мы живем с вами в XIX веке». Помощник президента Владимир Мединский назвал «непозволительной роскошью» 11-летнее обучение в школе

Помощник президента России, бывший министр культуры Владимир Мединский заявил, что продолжительность обучения в российских школах и вузах должна сократиться. Об этом он сказал на встрече с региональным активом Российского военно-исторического общества в Мурманске, передает ТАСС.

По его мнению, подростки должны раньше задумываться о том, чем они хотят заниматься в жизни.

«Время диктует сокращение продолжительности среднего образования, то, что у нас 11 лет — это непозволительная роскошь. Будто мы живем с вами в XIX веке. Оно должно быть спрессовано, чтобы потом раньше вступать в сферу профподготовки и быть конкурентоспособным, а не начинать в 19 лет размышлять, чем бы заняться. Все будет раньше и быстрее», — сказал Мединский.

Он добавил, что пяти-шестилетнее образование в вузах также в будущем сократится. Помощник президента считает, что образование «будет спрессованным по времени, будет более специализированным».

«Оно будет рассчитано на ближайшие 10 лет, а потом через 10 надо будет переучиваться. Тот, кто не будет учиться чему-то новому, просто будет неконкурентоспособен», — заключил он.

Несколько дней назад помощник премьер-министра РФ Михаила Мишустина, бывший премьер Чечни Муслим Хучиев призвал запретить преподавание в школах теории Дарвина. По его мнению, «это ошибочная теория», которая «идет вразрез религии». Предложение Хучиева поддержал владелец телеканала «Царьград» Константин Малофеев, которого часто называют «православным олигархом». По его мнению, сейчас российская система образования стоит перед выбором, во что учить верить пятиклассников — в то, что «они образ Божий, или в то, что они прямоходящие приматы».

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