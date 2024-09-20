Помощник Мишустина предложил убрать теорию Дарвина из школьной программы. Идею поддержал «православный олигарх» Константин Малофеев

Помощник премьер-министра РФ Михаила Мишустина, бывший премьер Чечни Муслим Мучиев призвал запретить преподавание в школах теории Дарвина. Такое заявление он сделал 19 сентября на заседании Всероссийского родительского комитета.

«Все знают, что это ошибочная теория, она идет вразрез религии. Это первый шаг, я считаю, в духовном разложении детей. Мы можем это просто убрать», — заявил Хучиев.

По словам помощника российского премьера, теория Дарвина «противоречит религиозному воспитанию».

20 сентября предложение Мучиева поддержал владелец телеканала «Царьград» Константин Малофеев, которого часто называют «православным олигархом». По его мнению, сейчас российская система образования стоит перед выбором, во что учить верить пятиклассников — в то, что «они образ Божий, или в то, что они прямоходящие приматы».

«До чего доводит подобное образование, мы можем судить по отошедшему от Бога осатанелому Западу. Если мы не хотим такого же будущего для наших детей, пора менять школьную программу», — заявил Малофеев.

Теорию Дарвина ранее неоднократно критиковали представители РПЦ. В 2019 году глава патриаршей комиссии по вопросам семьи Дмитрий Смирнов называл ее «совершенно ненаучной» и призывал «либо принять библейское учение», согласно которому человека и всю жизнь на Земле создал Бог, «либо продолжать валять дурака во всех гимназиях земного шара, что, собственно, современная наука и пытается сделать».