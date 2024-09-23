Польские военные обвинили Россию в распространении дезинформации на фоне наводнения в Европе

Польские военные обвинили Россию в том, что она организовала «информационно-психологическую» операцию на фоне наводнения в Центральной и Восточной Европе.

«В связи с наводнением на юго-западе Польши проводится информационно-психологическая операция, приписываемая Российской Федерации», — заявили в соцсети Х Войска защиты киберпространства Польши.

Военные утверждают, что «аппарат влияния» применяет «технику селективного отбора информации и стремится вызвать у получателей эмоции страха и беспомощности», а также подорвать доверие к государственным структурам безопасности.

Ведомство не объяснило, почему пришло к таким выводам. Польские военные призвали пользователей сети проверять источники информации и с опаской относиться к контенту, который призван вызвать бурную эмоциональную реакцию.

В середине сентября в результате сильных дождей, вызванных штормом «Борис», в Центральной и Восточной Европе произошло сильное наводнение. Пострадали Австрия, Чехия, Польша, Румыния, Словакия, Венгрия. Наибольший ущерб понесли Чехия и Польша — по оценкам местных чиновников, ущерб инфраструктуре только в этих двух странах может достичь 10 миллиардов долларов.

Фотографии последствий наводнения в Европе

Наводнение в Европе. Из-за проливных дождей затоплены тысячи домов, несколько человек погибли Фотографии

Фотографии последствий наводнения в Европе

Наводнение в Европе. Из-за проливных дождей затоплены тысячи домов, несколько человек погибли Фотографии