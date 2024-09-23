В России объявили «экстремистским» объединение, в которое входят Порошенко и его сын. Что это за объединение, непонятно

Росфинмониторинг включил в перечень экстремистских и террористических организаций объединение, в которое входят бывший президент Украины Петр Порошенко, его сын Алексей Порошенко и бывший гендиректор липецкой кондитерской фабрики «Рошен» Олег Казаков. Об этом сообщается на сайте ведомства 23 сентября.

О каком объединении идет речь, не уточняется. При этом известно, что в феврале 2024 года Октябрьский районный суд Липецка запретил на территории РФ деятельность Петра Порошенко, Алексея Порошенко и Олега Казакова «в связи с осуществлением экстремистской деятельности». Тем же решением суд обратил в доход государства фабрику «Рошен» в Липецке.

Кондитерская корпорация Roshen Петра Порошенко с 2001 года владела кондитерской фабрикой в Липецке. В 2014 году активы предприятия арестовали по уголовному делу о мошенническом возмещении налогов. В 2017 году липецкую кондитерскую фабрику законсервировали.