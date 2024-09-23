ЦАХАЛ объявил, что начал «упреждающую военную операцию» в Ливане

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) утром 23 сентября начала «упреждающую военную операцию» против ливанской группировки «Хизбалла», сообщил глава Генерального штаба ЦАХАЛ Герци Халеви. Его слова приводит The Times of Israel.

«Мы уничтожаем военную инфраструктуру, которую „Хизбалла“ создавала в течение 20 лет. Это очень важно. Мы наносим удары по целям, готовим следующие этапы. В конечном итоге все должно быть направлено на то, чтобы создать условия для возвращения [перемещенных] жителей севера [Израиля] в свои дома», — заявил Халеви.

В ЦАХАЛ сообщили, что с утра 23 сентября израильские истребители и беспилотники нанесли более 1300 ударов по целям «Хизбаллы» в Ливане, атаковав здания и другие объекты, где группировка хранила ракеты, снаряды, пусковые установки и дроны.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу выпустил видеообращение, в котором по-английски призвал жителей Ливана покинуть свои дома до тех пор, пока операция ЦАХАЛ не завершится.

«Израиль ведет войну не с вами. Это война с „Хизбаллой“. Слишком долго „Хизбалла“ использовала вас в качестве живого щита. Она разместила ракеты в ваших гостиных и снаряды — в ваших гаражах. Эти ракеты и снаряды нацелены на наши города и наших граждан. Чтобы защитить наш народ от ударов „Хизбаллы“, мы должны уничтожить это оружие», — заявил Нетаниягу.

По данным ЦАХАЛ, в течение 23 сентября «Хизбалла» выпустила по Израилю 165 ракет с территории Ливана, большинство из них — по северным районам, включая Хайфу.

Правительство Израиля объявило особое положение во всех районах страны до 30 сентября. Оно позволит властям вводить ограничения. Пока никаких ограничений не вводили.

В результате атак ЦАХАЛ по Ливану 23 сентября, по данным ливанского Минздрава, погибли по меньшей мере 274 человека, более одной тысячи человек получили ранения.

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