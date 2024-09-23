Российские военные нанесли авиаудары по Запорожью. Повреждены многоэтажные дома, 17 человек пострадали
Источник: Офис генерального прокурора Украины
Российские военные поздно вечером 22 сентября нанесли три авиационных удара по городу Запорожье и еще четыре — по территории Запорожского района, сообщил Офис генерального прокурора Украины.
По предварительной информации МВД Украины, армия РФ обстреляла Запорожье корректируемыми авиационными бомбами (КАБ).
В результате обстрела пострадали 17 человек, включая 15-летнего подростка. Информация о пострадавших уточняется.
В центре города повреждены 13 многоэтажных домов, учебные заведения, автомобили, гаражи и частные дома, рассказал глава военной администрации Запорожской области Иван Федоров.
Прокуратура начала досудебное расследование уголовного производства по фактам нарушения законов и обычаев войны (часть 1 статьи 438 УК Украины).