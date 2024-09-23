Российские военные нанесли авиаудары по Запорожью. Повреждены многоэтажные дома, 17 человек пострадали

Российские военные поздно вечером 22 сентября нанесли три авиационных удара по городу Запорожье и еще четыре — по территории Запорожского района, сообщил Офис генерального прокурора Украины.

По предварительной информации МВД Украины, армия РФ обстреляла Запорожье корректируемыми авиационными бомбами (КАБ).

В результате обстрела пострадали 17 человек, включая 15-летнего подростка. Информация о пострадавших уточняется.

В центре города повреждены 13 многоэтажных домов, учебные заведения, автомобили, гаражи и частные дома, рассказал глава военной администрации Запорожской области Иван Федоров.

Прокуратура начала досудебное расследование уголовного производства по фактам нарушения законов и обычаев войны (часть 1 статьи 438 УК Украины).

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Война Девятьсот сорок третий день. Хроника «Медузы»