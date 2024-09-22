Житель Волгоградской области, осужденный на 25 лет за убийство и каннибализм, вернулся с войны в Украине в родное село

Житель Волгоградской области Дмитрий Малышев, приговоренный к 25 годам лишения свободы за убийство и уехавший из колонии на войну в Украину, вернулся в родное село под Волгоградом. Об этом сообщает V1.ru со ссылкой на главу Рахинского сельского поселения Федор Кадовба.

«Да, он вернулся по ранению. Он в начале года тоже возвращался по ранению, но потом ушел обратно. Я с ним лично разговаривал. У него с челюстью проблемы, в руке осколок. Долечивается вроде. Позавчера его видел в магазине, здоровались. Как он мне сказал, сейчас долечится и обратно в зону СВО поедет», — рассказал глава поселения.

О том, что Малышев участвует в российском вторжении в Украину, стало известно в мае. Он подписал контракт с Минобороны осенью 2023 года, находясь в колонии.

В разговоре с V1.ru Малышев рассказывал, что поехал на войну для сохранения «традиционных ценностей» России. По его словам, он не хочет, чтобы в начальных классах школы детям рассказывали, «как правильно надевать презерватив», или чтобы по улице ходили мужчины и «облизывали друг друга».

В мае 2015 года суд в Волгоградской области приговорил Малышева к 25 годам лишения свободы, 15 из которых он должен был провести в колонии строгого режима. По версии следствия, Малышев убил своего знакомого из Таджикистана, который, по словам мужчины, предложил ему заняться сексом. В решении суда говорится, что Малышев четыре раза ударил знакомого по голове гвоздодером, затем ножом вырезал его сердце и зажарил его на сковороде. Происходящее он снимал на видео. Кроме того, в декабре 2013 года Малышев вместе с двумя друзьями убил двух бизнесменов

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