В Петербурге полиция и националисты разогнали секс-вечеринку в отеле, который принадлежал Пригожину

В Санкт-Петербурге в ночь на 22 сентября сотрудники полиции пришли на «мистический бал», который проходил в отеле «Дворец Трезини» на Университетской набережной. Об этом сообщает «Фонтанка».

В отеле проходило мероприятие под названием Inferno. Организаторы вечеринки называли ее как «иммерсивный провокационный бал 18+».

«Фонтанка» пишет, что на вечеринке присутствовали «состоятельные люди, все были в черном и в масках», на видеозаписях можно заметить секс-игрушки. Издание отмечает, что «обошлось без протоколов и задержаний, но мероприятие организаторам пришлось заканчивать».

Как отмечает «Бумага», на вечеринку обратили внимание националисты из «Русской общины».

«Пока такое происходит на нашей земле, мы не можем говорить о том, что бережем традиционные ценности и боремся за создание крепких семей. <…> Нужно пройтись по еще одному деструктивному движению. Свингеры и любители оргий. Все это неуместно и не вяжется с курсом нашего Отечества», — цитирует издание пост движения. У отеля, когда туда приехала полиция, находились активисты «Русской общины».

Отелем «Дворец Трезини», как пишут «Бумага» и «Фонтанка», владел основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин, это место считалось его офисом. Во время мятежа Пригожина в отель пришли с обыском. Рядом с ним обнаружили «Газель», в которой находились коробки с наличными деньгами на сумму в четыре миллиарда рублей. В марте 2024 года здание выставили на продажу.