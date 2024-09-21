В Курской области при разминировании погиб глава пиротехнического отдела центра МЧС по проведению спасательных операций

Начальник пиротехнического отдела центра МЧС «Лидер» Вячеслав Цоффка погиб в Курской области при исполнении служебных обязанностей, сообщили в ведомстве.

Цоффке было 46 лет. Где конкретно и при каких обстоятельствах он погиб, МЧС не сообщает. РИА Новости пишет, что Цоффка погиб при разминировании. CNN рассказывал, что украинские военные во время захвата части Курской области вначале разминировали российские укрепления, а затем сами устанавливали мины на занятой территории.

Центр «Лидер», сотрудником которого был Цоффка, занимается проведением аварийно-спасательных работ особой сложности, а также обеспечивает оперативное реагирование при чрезвычайных ситуациях.

В сообщении МЧС говорится, что Цоффка неоднократно участвовал в гуманитарном разминировании на территории России и за ее пределами. Он был награжден орденом Мужества, медалью «За отвагу», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и ведомственными наградами.

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