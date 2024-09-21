Стендап-комик Дима Гаврилов вышел из спецприемника после 13 суток ареста

Стендап-комик Дима Гаврилов вышел на свободу после 13 суток административного ареста, которые он отбывал в спецприемнике Нижнего Новгорода, сообщает местное издание NewsNN.

«Я на воле. Всем, кто поддерживал, писал мне, писал про меня и просто думал хорошее, спасибо большое. Все остальные, я вас прощаю», — написал Гаврилов в своем телеграм-канале.

Суд арестовал Гаврилова 9 сентября, признав его виновным по протоколу о возбуждении ненависти (статья 20.3.1 КоАП). Поводом для этого стал видеоролик в YouTube, «унижающий достоинство россиян» — выступление Гаврилова в Тбилиси, в котором он общался со зрителями и в частности, изображал российского военного.

После задержания Гаврилова некоторые телеграм-каналы опубликовали видео, на котором он приносит извинения и говорит, что «позволил себе оскорбительные высказывания, направленные на граждан Российской Федерации или дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации».

Пока Гаврилов был под арестом, на сайте суда Нижегородского районного суда Нижнего Новгорода появилась информация, что на него составлен административный протокол о «дискредитации» российской армии (часть 1 статьи 20.3.3). С чем связано составление протокола, не уточняется. Заседание по делу пока не назначено.

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