В Кремле не определились по вопросу о запрете в России «движения чайлдфри», но считают, что все, что не способствует повышению рождаемости, «должно из нашей жизни исчезать». Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Демографическая проблема — это один из главных вызовов, который стоит перед нами. Конечно, повышение рождаемости — это один из главных приоритетов в работе всей власти и всей страны. Все, что нужно делать для повышения рождаемости должно конечно, делаться. И все, что мешает этому, должно из нашей жизни исчезать» — цитирует его слова «Маяк».

В газете «Известия» 18 сентября вышло интервью спикера Совфеда Валентины Матвиенко, в котором она заявила, что выступает за законодательный запрет «движения чайлдфри». Она говорила об этом в контексте того, что феминизм на Западе «выродился, радикализировался» и стал «воинствующим».

В сентябре 2022 года в Госдуму вносили законопроект о запрете распространения среди несовершеннолетних «информации, пропагандирующей добровольный отказ от рождения детей». В пояснительной записке к документу говорилось, что «сторонники идеологии „чайлдфри“ распространяют идеи, формирующие основу деструктивного социального поведения, базирующегося на добровольном отказе от рождения детей, что идет вразрез с традиционными семейными ценностями и государственной политикой РФ». В марте 2023 года документ был снят с рассмотрения.

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