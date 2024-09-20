Путин подписал указ об исключении «иноагентов» из кадрового резерва
Владимир Путин подписал указ, который предполагает исключение из кадрового резерва граждан, получивших статус «иностранного агента».
Указ, опубликованный на официальном портале правовой информации, добавляет в положение о кадровом резерве госорганов пункт, касающийся оснований исключения граждан. Теперь одним из них будет также приобретение статуса «иноагента».
Указ вступает в силу со дня его подписания.
Положение о кадровом резерве, утвержденное в 2017 году, предполагает, что этот резерв формируется в том числе в целях обеспечения равного доступа граждан к федеральной госслужбе. Помимо этого, «иноагенты» с мая 2024 года не могут выдвигаться на выборах всех уровней, а если такой статус приобретает действующий депутат, его полномочия прекращаются.
Правозащитники неоднократно отмечали, что статус «иноагента» дискриминирует его носителей во множестве областей.