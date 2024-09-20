Евросоюз предоставит Украине кредит на 35 миллиардов евро за счет использования замороженных российских активов
Евросоюз предоставит Украине кредит на 35 миллиардов евро, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Соответствующее заявление фон дер Ляйен сделала на пресс-конференции в Киеве после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам главы Еврокомиссии, кредит выдан в рамках исполнения обязательств «большой семерки», о которых было объявлено в июле.
Срок кредита — 40 лет. Средства для него будут взяты из прибыли, полученной от замороженных российских активов.
Зеленский заявил, что средства будут вложены в энергетический сектор, оборонную промышленность и строительство инфраструктуры для защиты мирного населения.
В Евросоюзе заморожены около 200 миллиардов евро российских активов. Долгое время власти ЕС искали юридические основания для их изъятия и передачи Украине, однако в итоге их не нашлось. Однако Евросоюз перечисляет Киеву прибыль от использования этих активов.