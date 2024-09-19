Тверской суд заблокировал во «ВКонтакте» три паблика за «пропаганду чайлдфри». В России она (пока) не запрещена

Суд в Тверской области запретил и постановил заблокировать три паблика во «ВКонтакте» с мемами про чайлдфри. Об этом пишет «Верстка» со ссылкой на соответствующее постановление.

Решение было вынесено 23 августа. Все три паблики не были активными в последнее время, в самом крупном из них — 126 подписчиков.

Паблики были заблокированы по требованию прокуратуры, которая решила, что информация в них «противоречит целям и задачам действующего законодательства, наносит вред нравственности граждан».

В частности, это информация «о сознательном отказе от продолжения рода», «пропаганда выбора быть бездетным и свободным от ограничений, связанных с материнством», а также «информация, призывающая к отказу от семьи и детей».

В газете «Известия» 18 сентября вышло интервью спикера Совфеда Валентины Матвиенко, в котором она заявила, что выступает за законодательный запрет «движения чайлдфри». Она говорила об этом в контексте того, что феминизм на Западе «выродился, радикализировался» и стал «воинствующим».

В сентябре 2022 года в Госдуму внесли законопроект о запрете распространения среди несовершеннолетних «информации, пропагандирующей добровольный отказ от рождения детей». В марте 2023 года документ был снят с рассмотрения.