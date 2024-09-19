На стендап-комика Диму Гаврилова составили протокол о «дискредитации» армии. Он отбывает 13 суток административного ареста из-за записи выступления в Тбилиси

В отношении стендап-комика Димы Гаврилова составили административный протокол о «дискредитации» российской армии (часть 1 статьи 20.3.3). Это следует из карточки на сайте Нижегородского районного суда Нижнего Новгорода, обратило внимание местное издание NN.ru.

С чем связано составление протокола на Гаврилова, не уточняется. Заседание по делу пока не назначено.

Часть 1 статьи 20.3.3 КоАП предусматривает штраф до 50 тысяч рублей.

9 сентября Нижегородский районный суд Нижнего Новгорода арестовал стендапера Дмитрия Гаврилова на 13 суток, признав его виновным по протоколу о возбуждении ненависти (статья 20.3.1 КоАП). Административный протокол в отношении Гаврилова составили «за видеоролик в YouTube, унижающий достоинство россиян». Речь идет о выступлении Гаврилова в Тбилиси, видеозапись которого появилась на его ютьюб-канале в январе 2023 года. В ходе выступления комик общается со зрителями, рассказывает о своей жизни в Тбилиси, а также, в частности, изображает российского военного.

Телеграм-канал «Оперативные сводки» и некоторые российские СМИ распространили видеозапись, на которой Гаврилов приносит извинения. «Я, Гаврилов Дмитрий Валерьевич, в своем стендап-видео позволил себе оскорбительные высказывания, направленные на граждан Российской Федерации или дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации. Я полностью признаю свою ошибку, раскаиваюсь в сказанных словах, позицию свою поменял, надеюсь никому не причинил вред», — говорит комик на видео.

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