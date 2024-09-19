Кремль возобновил публикации на своем ютьюб-канале, несмотря на замедление видеохостинга в России, чтобы иметь больше возможностей дотянуться до зарубежной аудитории, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

«Да», — ответил Песков на вопрос агентства о том, связаны ли новые публикации канала с необходимостью лучше доносить точку зрения России до западных зрителей. «Мы задействуем все возможные на данный момент ресурсы для распространения информации о работе президента», — объяснил представитель Кремля.

Речь идет об официальном канале администрации президента России @kremlin, который был создан еще в 2005 году. «Видеоканал транслирует обращения и комментарии президента России», — говорится в описании. На момент публикации этой новости на канале выложили 925 видео.

Как отмечает ТАСС, в последнее время ютьюб-канал Кремля публиковал ролики нерегулярно. Так, за 2023 год на канале не было опубликовано ни одного видео. Публикации в 2024-м начались в феврале с записей интервью Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону на русском и английском языках.

Примерно через две недели, 22 февраля, Кремль выложил ролик полета Путина на бомбардировщике-ракетоносце Ту-160М. В этом минутном видео Путин не говорит ни слова (или его слова не слышно) — как эта публикация отвечает цели канала, заявленной в описании, неясно.

Затем ролики на канале Кремля не публиковались до 5 сентября, после чего стали выкладываться по несколько раз в неделю. Так, за последние 13 дней на канале были опубликованы 11 видео, как отмечает ТАСС, с «президентских мероприятий в основном на международно значимые темы».

Пользователи ютьюба в России с начала августа массово жалуются на сбои в работе видеохостинга. Источник «Медузы» на телекоммуникационном рынке рассказал, что российские власти уведомили крупнейших операторов связи о замедлении скорости воспроизведения видео на ютьюбе на домашнем интернете. В мобильных сетях скорость сервиса не ограничивалась. По словам собеседника, власти России пока решили «не выключать» полностью, но «сильно замедлить» ютьюб.