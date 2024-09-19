Иранские хакеры, взломавшие штаб Трампа, предлагали украденные ими материалы штабу Байдена

Иранские хакеры, взломавшие внутренние коммуникации предвыборного штаба Дональда Трампа, в конце июня и начале июля рассылали электронные письма с полученной ими информацией людям, связанным со штабом Джо Байдена, говорится в совместном заявлении американских спецслужб.

Признаков того, что в штабе Байдена на эти письма что-то ответили, нет, заявили в ФБР. Кроме того, как утверждают спецслужбы, украденная информация из штаба Трампа рассылалась также в американские СМИ.

По данным источника The Washington Post, хакеры, используя псевдоним, отправили письма как минимум трем на тот момент советникам президентской кампании Демократической партии.

Представитель предвыборного штаба вице-президента Камалы Харрис заявил CNN, что на личные адреса нескольких человек были отправлены письма, которые «выглядели как спам или попытка фишинга».

Деятельность хакеров в ФБР назвали «примером многостороннего подхода Ирана, направленного на разжигание разногласий и подрыв доверия» к американскому избирательному процессу. Спецслужба также предупредила, что по мере приближения к выборам разногласия в американском обществе будут пытаться углубить и другие игроки, в числе которых называются Россия и Китай.

Предвыборный штаб Дональда Трампа заявил о взломе своих внутренних коммуникаций в августе — после того, как издание Politico рассказало, что в конце июля начало получать электронные письма с анонимного аккаунта. Их отправитель предлагал журналистам внутренние документы штаба Трампа, включая отчет о «потенциальных уязвимостях» его кандидата на пост вице-президента Джей Ди Вэнса.

Спустя несколько дней Google подтвердила кибератаки на предвыборный штаб Трампа (а также на штабы Байдена и Харрис) и возложила ответственность за попытки взлома на хакеров из группировки APT42, предположительно связанных с Ираном. В постоянном представительстве Ирана при ООН в Нью-Йорке заявили, что иранское правительство не имеет никаких намерений или мотивов вмешиваться в президентские выборы в США.