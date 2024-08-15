Google заявил о кибератаках связанных с Ираном хакеров на предвыборные штабы Трампа, Байдена и Харрис

Компания Google подтвердила кибератаки на предвыборные штабы кандидатов в президенты США Дональда Трампа и Джо Байдена, а также вице-президента Камалы Харрис.

За попытками взлома, говорится в распространенном Google заявлении, стоят хакеры из группировки APT42, связанные, как предполагается, с Ираном.

Хакеры, заявили в Google, предприняли многочисленные попытки войти в учетные записи лиц, связанных с кандидатами в президенты от Демократической и Республиканской партий, среди которых были, в том числе бывшие и действующие чиновники. Попытки взлома, подчеркнули в Google, были заблокированы.

В штабе Харрис, сообщает CNN, подтвердили, что стала мишенью «иностранной операции по оказанию влияния», отметив, что никаких данных о том, что попытки взлома увенчались успехом, у них нет.

Ранее предвыборный штаб Трампа заявил, что внутренние коммуникации президентской кампании подверглись взлому и обвинил в хакерских атаках Иран.

ФБР проводит расследование попыток кибератаки на штабы кандидатов в президенты и связанных с Трампом и Байденом лиц.