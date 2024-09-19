Европарламент призвал страны ЕС немедленно разрешить Киеву удары по России западным оружием

Европарламент одобрил резолюцию по Украине, в которой, в частности, призывает страны Евросоюза «немедленно» снять ограничения на удары Киева по российской территории западным оружием.

«Призываем государства-члены [Евросоюза] немедленно снять ограничения на использование западных систем вооружения, поставленных в Украину, в отношении законных военных целей на территории России», — говорится в одном из пунктов резолюции.

По мнению депутатов, нынешние ограничения «препятствуют способности Украины в полной мере реализовать свое право на самооборону».

Они выразили сожаления по поводу сокращения военной помощи Украине со стороны стран ЕС и призвали их «выполнить свое обязательство» от марта 2023 года по поставке одного миллиона боеприпасов, а также ускорить поставки современных систем ПВО и другого вооружения, в том числе ракет Taurus.

Резолюцию поддержали 425 депутатов, 131 выступил против, 63 депутата воздержались, отмечает Deutsche Welle. Резолюции Европарламента не являются юридически обязывающими и носят рекомендательный характер.

11 сентября The Guardian сообщила, что Великобритания разрешила Украине использовать дальнобойные крылатые ракеты Storm Shadow для ударов по целям на территории России. Официально об этом не сообщалось. В свою очередь госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Киев намекнул, что Вашингтон может разрешить Украине использовать для ударов по России американские баллистические ракеты ATACMS.

Президент России Владимир Путин заявил, что нанесение Украиной ударов высокоточным западным оружием по территории России будет означать, что страны НАТО напрямую участвуют в войне

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