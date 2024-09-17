Журналисту Михаилу Афанасьеву, осужденному на пять с половиной лет по делу о «фейках» про армию, присудили премию Free Media Awards

Редактор хакасского издания «Новый фокус» Михаил Афанасьев стал лауреатом премии Free Media Awards, присуждаемой независимым СМИ из Восточной и Центральной Европы за мужество при работе в сложных условиях.

Вручение премии состоялось 17 сентября в Осло. Согласно пресс-релизу организаторов, Афанасьев получил награду за «бескомпромиссные репортажи из Сибири, где он разоблачал коррупцию и злоупотребления властью».

Михаил Афанасьев — первый российский журналист, осужденный по статье о распространении «фейков» об армии. В сентябре 2023 года суд Абакана приговорил его к пяти с половиной годам колонии общего режима за статью об омоновцах, отказавшихся воевать в Украине.

Награду от имени Афанасьева получила руководитель российского Центра защиты прав СМИ Галина Арапова. На церемонии она передала сообщение от Афанасьева из колонии. «Премию я посвящаю своим детям. И всем людям мира, кто посвятил свою жизнь борьбе за общечеловеческие ценности как основу будущего», — говорится в письме журналиста.

Помимо Михаила Афанасьева, лауреатами Free Media Awards в 2024 году также стали журналисты Настасья Арабули (Грузия), Сабольч Паньи (Венгрия), Лариса Щиракова (Беларусь), коллектив украинского издания Bihus.Info и редакция новостной платформы Abzas Media из Азербайджана.

Премию Free Media Awards учредили в 2000 году норвежский фонд The Fritt Ord Foundation и немецкий фонд Zeit-Stiftung Bucerius.

О деле Михаила Афанасьева

«Мне до всего есть дело. Каждый человек — мой ближний» Журналист Михаил Афанасьев получил пять с половиной лет колонии из-за статьи об омоновцах, которые отказались воевать

О деле Михаила Афанасьева

«Мне до всего есть дело. Каждый человек — мой ближний» Журналист Михаил Афанасьев получил пять с половиной лет колонии из-за статьи об омоновцах, которые отказались воевать