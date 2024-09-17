В США задержали россиянина, подозреваемого в незаконном экспорте микроэлектроники двойного назначения в Россию

Во Флориде задержали 44-летнего россиянина Дениса Постового, которого подозревают в незаконном экспорте микроэлектронных компонентов в Россию, сообщает Минюст США.

В обвинительном заключении говорится, что Постовой с февраля 2022 года закупал у американских дистрибьюторов микроэлектронные компоненты военного назначения, которые могут использоваться в беспилотниках, и через сеть подконтрольных компаний экспортировал их в Россию без необходимых лицензий министерства торговли США.

В числе компаний, участвовавших в незаконном экспорте, Минюст называет три гонконгских и российскую «Вектор Групп» (Vector Group). По данным Минюста, Постовой переправлял товары через промежуточные пункты назначения в Гонконге, Швейцарии и других странах, а деньги за покупку микроэлектроники переводил в том числе на банковские счета американских поставщиков.

Посольство России в США сообщило, что ему известно о задержании Постового, но официального уведомления об аресте из местных правоохранительных органов не поступало. Дипломатическое ведомство запросило информацию о местонахождении Постового.