Сотни бойцов «Хизбаллы» получили ранения из-за взрывов своих пейджеров. В Ливане считают, что их взломал Израиль
Сотни бойцов ливанской «Хизбаллы» получили серьезные ранения в Бейруте и других городах по всей стране в результате взрывов пейджеров, которые они использовали для связи. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в службе безопасности группировки.
Предполагается, что средства связи, используемые «Хизбаллой», были взломаны израильскими спецслужбами, а затем дистанционно подорваны.
Собеседник Reuters, общавшийся с журналистами на условиях анонимности, назвал детонацию пейджеров «крупнейшим нарушением безопасности» с момента начала в октябре прошлого года войны Израиля с палестинским террористическим движением ХАМАС, которое поддержала «Хизбалла».
В соцсетях публикуют множество видео, на которых запечатлены взрывы пейджеров и их последствия.
Ливанские СМИ утверждают, что число раненых бойцов «Хизбаллы» составляет около тысячи человек. Пятеро из них находятся в критическом состоянии. О погибших информации не поступало.
Сообщается, что одним из пострадавших в результате взрывов пейджеров стал посол Ирана в Бейруте Можтаба Амани.
The Wall Street Journal со ссылкой на источники пишет, что взорвавшиеся пейджеры были из новой партии устройств, которую группировка получила в недавнем времени. Представитель «Хизбаллы» предположил, что пейджеры были заражены вредоносным программным обеспечением, которое могло спровоцировать их нагревание и взрыв.
По некоторым данным, в последние месяцы бойцам «Хизбаллы» запретили пользоваться мобильными телефонами, чтобы избежать слежки со стороны израильских спецслужб. Членам группировки рекомендовали пользоваться устаревшими средствами связи, такими как стационарные телефоны и пейджеры.
В Израиле официально никак не комментировали произошедшее.