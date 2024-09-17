Сотни бойцов «Хизбаллы» получили ранения из-за взрывов своих пейджеров. В Ливане считают, что их взломал Израиль

Сотни бойцов ливанской «Хизбаллы» получили серьезные ранения в Бейруте и других городах по всей стране в результате взрывов пейджеров, которые они использовали для связи. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в службе безопасности группировки.

Предполагается, что средства связи, используемые «Хизбаллой», были взломаны израильскими спецслужбами, а затем дистанционно подорваны.

Собеседник Reuters, общавшийся с журналистами на условиях анонимности, назвал детонацию пейджеров «крупнейшим нарушением безопасности» с момента начала в октябре прошлого года войны Израиля с палестинским террористическим движением ХАМАС, которое поддержала «Хизбалла».

В соцсетях публикуют множество видео, на которых запечатлены взрывы пейджеров и их последствия.

Ливанские СМИ утверждают, что число раненых бойцов «Хизбаллы» составляет около тысячи человек. Пятеро из них находятся в критическом состоянии. О погибших информации не поступало.

Сообщается, что одним из пострадавших в результате взрывов пейджеров стал посол Ирана в Бейруте Можтаба Амани.

The Wall Street Journal со ссылкой на источники пишет, что взорвавшиеся пейджеры были из новой партии устройств, которую группировка получила в недавнем времени. Представитель «Хизбаллы» предположил, что пейджеры были заражены вредоносным программным обеспечением, которое могло спровоцировать их нагревание и взрыв.

По некоторым данным, в последние месяцы бойцам «Хизбаллы» запретили пользоваться мобильными телефонами, чтобы избежать слежки со стороны израильских спецслужб. Членам группировки рекомендовали пользоваться устаревшими средствами связи, такими как стационарные телефоны и пейджеры.

В Израиле официально никак не комментировали произошедшее.

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