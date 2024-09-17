Новый роман Пелевина будет называться «Круть»

Виктор Пелевин выпускает новый роман под названием «Круть», сообщает издательство «Эксмо». Он выйдет в продажу 3 октября в 20:24.

Книга, как говорится в описании, «продолжает развитие вселенной , но при этом является самостоятельной историей». Также издательство приводит аннотацию романа.

Идет третий век Зеленой Эры. Имплант-коррекция «Открытого Мозга» превратила женщин в доминантный гендер, и в уголовной иерархии изменился баланс сил. На ее вершину поднялся фем-блатняк — безжалостные куры-заточницы. Противостоять им не может никто из биологических мужчин, но есть нюанс.

Маркус Зоргенфрей — лучший баночный оперативник TRANSHUMANISM INC. Задания, которые поручает ему адмирал-епископ Ломас, настолько чувствительны, что после них ему стирают память. Он не стал бы вникать в арестантские разборки, если бы не страшная опасность, нависшая над планетой.

Как связаны разрушенный Светом ад и Мезозой? Что такое магия высших духов? Почему древнее зло нашло себе новое воплощение в сибирской ветроколонии? Причем здесь могила Париса, демон Ахилла и в чем тайна зловещей Варвары Цугундер, которую куры-заточницы считают своим ментором уже сотни лет?

В описании говорится, что «остросюжетный триллер-детектив „Круть“ даст ответ на многие мучительные вопросы, которых никто еще не решался задать».

Также к выходу романа традиционно опубликован плейлист на «Яндекс.Музыке», состоящий из песен, которые рекомендует послушать Пелевин в ожидании книги.

Пелевин уже в течение нескольких лет выпускает по одному роману ежегодно. 29 сентября 2022 года у него вышла книга под названием «KGBT+»; 29 сентября 2023-го — двадцатый по счету роман под названием «Путешествие в Элевсин».

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Виктору Пелевину — 60 лет Рейтинг всех 20 его романов, составленный Галиной Юзефович. От худшего к лучшему

рейтинг романов пелевина к его 60-летию

Виктору Пелевину — 60 лет Рейтинг всех 20 его романов, составленный Галиной Юзефович. От худшего к лучшему