Медведев предложил создать открытую «базу врагов» России с их персональными данными

Заместитель председателя Совбеза России и бывший президент страны Дмитрий Медведев предложил создать «открытую общественную базу» врагов РФ «с указанием их персональных данных». Об этом говорится в его телеграм-канале.

Он заявил, что в последнее время западные политики активно призывают к ударам по территории России «с использованием потенциала НАТО». По мнению Медведева, помимо того, что к отражению этих ударов надо «тщательно готовиться», необходимо «помнить о преступных призывах отдельных западных уродцев и готовиться к возмездию».

Бывший президент подчеркнул, что в истории есть много примеров, «когда месть носила отложенный характер». В пример он привел «акты возмездия» Советского Союза и нынешней России в отношении «террористов и предателей», а также действия других стран, в том числе США.

«Тут главное — неотвратимость. Не так важно, когда именно придет расплата. Важна ее неизбежность. Ну и чтобы каждая тварь, вне зависимости от ее нации, веры, гражданства и должности, совершившая преступление против нашей страны и наших людей, или любая отбитая мразь, просто орущая: „Убивайте в Курске мирных граждан!“, знали: за ними придут. <…> И вот еще что: надо использовать известное оружие противника. Несмотря на ряд очевидных правовых вопросов, стоит подумать о создании открытой общественной базы наших врагов с указанием их персональных данных. Для вполне прикладных целей», — написал Медведев.

Он не уточнил, какое «известное оружие противника» имеет в виду. Вероятно, речь идет об украинском сайте «Миротворец», на котором публикуют данные о людях, которые, по мнению его администраторов, представляют угрозу для безопасности Украины.

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