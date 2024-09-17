ФСБ заявила, что в Свердловской области убит подозреваемый в подготовке подрыва автомобиля одного из руководителей оборонного предприятия

В Свердловской области убит подозреваемый в подготовке подрыва автомобиля одного из руководителей местного оборонного предприятия, сообщили в ФСБ.

По данным спецслужбы, мужчина 1984 года рождения должен был выполнить задание украинской разведки. Он собрал самодельное взрывное устройство для подрыва автомобиля. Его намеревались задержать при закладке взрывчатки в тайник; во время задержания он «оказал вооруженное сопротивление» и был убит ответным огнем, заявили в ФСБ.

В спецслужбе утверждают, что на месте убийства были найдены пистолет Макарова с боеприпасами, радиоуправляемое взрывное устройство большой мощности и средства связи, в которых была переписка с «кураторами» из Главного управления разведки Минобороны Украины. В доме и гараже убитого также были изъяты инструкции и компоненты для изготовления взрывчатых веществ и взрывных устройств, сообщают в ФСБ.

Имя убитого не называется, но говорится, что он был гражданином России и «членом запрещенной в России украинской националистической террористической организации». В ФСБ сообщили, что его задержание проводилось в рамках возбужденного дела о незаконном обороте взрывчатки (часть 1 статьи 222.1 УК). Другие подробности в сообщении спецслужбы не приводятся. О каком оборонном предприятии идет речь, не уточняется.

На видео от ФСБ, опубликованном агентством РИА Новости, показана лесополоса, где на земле лежит тело мужчины, у него в руке крупным планом снят пистолет. Лица убитого на видео нет.