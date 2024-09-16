Военная разведка Украины заявила об убийстве корреспондента ГТРК «Белгород» Александра Коробова. Телеканал заявил, что он жив и находится в больнице

Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины опубликовало сообщение, в котором говорится о «ликвидации» корреспондента ГТРК «Белгород» Александра Коробова.

Ведомство обвинило сотрудника российского государственного телеканала в распространении пропаганды, в том числе в подготовке сюжетов для «России-1» и «Звезды», поездках на аннексированные РФ украинские территории, а также в «совершении тяжких военных преступлений против Украины».

В сообщении ГУР утверждается, что 15 сентября в Белгороде Коробову «проломили череп» и он умер от нанесенных травм. Ведомство не уточняет, кто напал на сотрудника ГТРК «Белгород».

В телеграм-канале ГУР опубликовали видео слежки за человеком, который похож на Коробова, а также фотографии, предположительно, этого же мужчины, лежащего лицом вниз на земле. Ни на фото, ни на видео его лица не видно.

ГТРК «Белгород» заявление военной разведки Украины не комментировало. Белгородское издание «Фонарь» со ссылкой на источники утверждает, что Коробов попал в больницу, получив травмы «при неустановленных обстоятельствах». Близкий к силовикам телеграм-канал Baza также пишет, что Коробов жив, но не уточняет других подробностей.

Позже директор ГТРК «Белгород» Надежда Власова подтвердила «Газете.Ru», что их специальный корреспондент Александр Коробов был ранен и находится в больнице. Белгородский телеграм-канал «Пепел» сообщает, что корреспондент ГТРК находится в больнице в Москве после покушения. По предварительным данным канала, он в тяжелом состоянии.

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