В Румынии произошло самое сильное за год землетрясение. Подземные толчки ощущались в Украине

На юго-востоке Румынии днем 16 сентября произошло землетрясение магнитудой 5,2 — самое сильное в стране с февраля 2023 года.

Очаг землетрясения находился на глубине 140 километров в регионе Бузэу.

Как пишет «Украинская правда», подземные толчки ощущались на территории Украины в Одесской области, а также в Молдове.

О пострадавших или разрушениях в результате землетрясения не сообщается.

На востоке Румынии находится сейсмоактивная зона Вранча. Там регулярно происходят землетрясения, но их амплитуда редко превышает 5, и они обычно не приводят к разрушениям и жертвам. Сильнейшее землетрясение в этом регионе произошло в 1977 году, его магнитуда составила 7,5, жертвами стали более полутора тысяч человек.