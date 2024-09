Американский музыкант, участник поп-группы The Jackson 5 Тито Джексон (настоящее имя — Ториано Эдарилл Джексон) умер в возрасте 70 лет, сообщает АР.

Steven Ferdman / Getty Images

Тито был третьим из девяти детей семьи музыкантов Джексонов. В 1960-1970-е годы он вместе с братьями Джеки, Марлоном, Джермейном и Майклом был участником The Jackson 5 — одной из самых популярных групп США. Тито выступал в группе в качестве бэк-вокалиста и гитариста.

Первые четыре сингла The Jackson 5 — «I Want You Back», «ABC», «The Love You Save» и «Iʼll Be There» — подряд заняли первое место в хит-параде США, установив рекорд. В 1997 году The Jackson 5 были включены в Зал славы рок-н-ролла.

Основной вокалист The Jackson 5 Майкл Джексон впоследствии прославился на весь мир как сольный исполнитель. Он умер в возрасте 50 лет в июне 2009 года.

Участники The Jackson 5, в том числе Тито Джексон, до последнего времени продолжали давать совместные концерты. Тито выпустил дебютный сольный альбом «Tito Time» в 2016 году — самым последним из всей семьи Джексонов.

У Тито Джексона остались трое сыновей — Ториано, Тэрилл и Тито Джо — которые выступают в собственной группе 3Т.