Подозреваемому в покушении на Трампа предъявили обвинения в незаконном владении оружием

Подозреваемый в покушении на Дональда Трампа Райан Уэсли Рут предстал перед федеральным судом во Флориде. Ему предъявили обвинение в незаконном владении оружием, пишет CNN.

Обвинение 58-летнему Руту предъявлено по двум пунктам: в том, что он хранил огнестрельное оружие, будучи осужденным преступником, и в хранении оружия со стертым серийным номером. По данным источника CNN, Руту также могут быть предъявлены дополнительные обвинения, но какие — не уточняется.

По мнению прокурора Палм-Бич Дейва Аронберга, Рута будет сложно обвинить в преступлении конкретно против Трампа, поскольку расстояние между ними во время предполагаемого покушения (от 300 до 500 метров) было слишком велико для предположения, что Рут целился в бывшего президента. При этом в материалах уголовного дела, опубликованных CNN и The New York Times, не уточняется, успел ли Рут выстрелить, пока сидел в засаде со своей винтовкой.

Слушание по делу Рута назначено на 23 сентября.

15 сентября агент Секретной службы, находившийся рядом с гольф-клубом во Флориде, где в этот момент был Трамп, заметил в кустах ствол винтовки, после чего в этом направлении был открыт огонь. Подозреваемый выбежал из кустов и попытался скрыться на автомобиле, но его задержали. Позже стало известно, что задержанный — 58-летний Райан Уэсли Рут.

Штаб Трампа объявил, что тот «находится в безопасности после выстрелов в непосредственной близости от него». ФБР сообщило, что расследует произошедшее как «попытку покушения на бывшего президента Трампа». Сам Трамп позже заявил, что подозреваемый поддался риторике Джо Байдена и Камалы Харрис и «действовал в соответствии с ней». «Их риторика заставляет меня быть мишенью, хотя я тот, кто собирается спасти страну, а они — те, кто ее разрушает», — заявил Трамп.

Рут, как выяснили американские издания, активно критиковал Трампа и неоднократно выражал поддержку Украине. В 2002 году Рут, как следует из судебных баз, был признан виновным в хранении пулемета, которое считается оружием массового поражения. Также у Рута есть судимости за скрытое ношение оружия, хранение украденного имущества и совершение наездов.

Читайте также

ФБР расследует попытку покушения на Трампа после стрельбы возле его гольф-клуба Подозреваемый задержан, это владелец строительной фирмы, поддерживающий Украину в войне с Россией

Читайте также

ФБР расследует попытку покушения на Трампа после стрельбы возле его гольф-клуба Подозреваемый задержан, это владелец строительной фирмы, поддерживающий Украину в войне с Россией