Российское детское «Движение первых» возглавил Артур Орлов, воевавший в Сирии и Украине

Главой общероссийской организации детей и молодежи «Движение первых», которую называют «новой пионерией», назначен 35-летний Артур Орлов — участник российско-украинской войны, Герой России. Соответствующий указ подписал Владимир Путин.

На этом посту Орлов сменил Григория Гурова, который назначен руководителем Росмолодежи.

Орлов — кадровый военный родом из Удмуртии, в 2010 году он окончил танковое училище в Казани. В 2016 году Орлов воевал в Сирии, в 2022-м — в Украине. Он получил звание Героя России за участие в боях в районе города Попасная в Луганской области, почти полностью разрушенного в ходе российского вторжения. Также участвовал в кадровой программе «Время героев», предназначенной для «ветеранов и участников ». Орлов получил магистерскую степень по управлению воинскими частями в Военной академии ВС РФ.