Российские войска нанесли ракетный удар по пригороду Одессы. Погибли два человека

Российская армия в ночь на 15 сентября нанесла воздушный удар ракетами и дронами по территории Украины.

По данным командования Воздушных сил ВСУ, военные РФ запустили по Одесской области две баллистические ракеты «Искандер-М» и одну управляемую авиационную ракету Х-59, а также 14 беспилотников типа «Шахед».

Силы противовоздушной обороны Украины работали в Днепропетровской, Сумской, Полтавской и Николаевской областях. ВСУ удалось сбить одну управляемую авиационную ракету Х-59 и 10 ударных дронов.

Глава военной администрации Одесской области Олег Кипер сообщил, что вечером 14 сентября под ракетный удар попал пригород Одессы. В результате российской атаки повреждены жилые дома и хозяйственные постройки. Погибла супружеская пара: мужчина и женщина 1958 и 1962 годов рождения. Кроме того, получила осколочные ранения 65-летняя женщина. Ее госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Еще два человека погибли и семеро ранены за минувшие сутки в результате российских обстрелов в Херсонской области, сообщил глава местной администрации Александр Прокудин. По его словам, целью атак войск РФ стали объект критической инфраструктуры, образовательные и медицинские учреждения, жилые кварталы населенных пунктов, в том числе две многоэтажки и 22 частных дома.

В Запорожской области в ходе российского обстрела Пологовского района погибли трое местных жителей: мужчины 41, 59 и 61 года, рассказал глава местной администрации Иван Федоров. Всего за сутки, по его данным, войска РФ нанесли 275 ударов по 11 населенным пунктам региона.

В Днепропетровской области в результате обстрела Никополя ранены два человека: 37-летний мужчина и 75-летняя женщина. Повреждены четыре многоэтажных и один частный дом, автомойка, линия электропередач, сообщает глава региона Сергей Лысак.

Минобороны РФ заявило, что ночью и утром российская ПВО сбила 30 украинских беспилотников: 15 — над Брянской областью, пять — над Курской, четыре — над Смоленской, два — над Орловской, по одному — над Белгородской, Калужской, Ростовской и Рязанской.

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