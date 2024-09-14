«Царьград» ввел платную подписку за просмотр пиратских фильмов. Часть оплаты телеканал собирается отправлять «на СВО»

Телеканал «Царьград», созданный бизнесменом Константином Малофеевым, ввел платную подписку на просмотр западных фильмов, которые показывает в своем пиратском онлайн-кинотеатре.

«Медуза» в мае писала, что на главной странице сайта «Царьграда» есть ссылка на онлайн-кинотеатр «Трофейные фильмы». Тогда просмотр фильмов в нем был бесплатным.

Однако в середине сентября при заходе на сайт «Трофейные фильмы» появляется сообщение с призывом «купить подписку за 99 рублей». 80% от этой суммы, организаторы пиратского онлайн-кинотеатра собираются отправлять «на », а оставшиеся 20% «тратить на развитие сервиса». Когда именно «Трофейные фильмы» ввели подписку, неизвестно.

После полномасштабного вторжения армии РФ в Украину большинство крупных западных дистрибьюторов отказались от работы на российском рынке. Новые фильмы продолжили показывать в кинотеатрах России в рамках так называемого «параллельного импорта» — то есть без разрешения правообладателей. При этом большинство российских стримингов убрали из своих каталогов продукцию ушедших с российского рынка кинокомпаний.

Константин Малофеев считается одним из главных спонсоров «русской весны», из-за обвинений в финансировании самопрозглашенных ДНР и ЛНР он с 2014 года находится под санкциями. На «Царьград» — как на пропагандистское СМИ — наложены санкции США, Великобритании, Евросоюза и присоединившихся к ним стран.

Подробнее о пиратском онлайн-кинотеатре «Царьграда»

На сайте телеканала «Царьград» обнаружили раздел «Трофейные фильмы». Это онлайн-кинотеатр зарубежного кино — в том числе официально не выходившего в России

Подробнее о пиратском онлайн-кинотеатре «Царьграда»

На сайте телеканала «Царьград» обнаружили раздел «Трофейные фильмы». Это онлайн-кинотеатр зарубежного кино — в том числе официально не выходившего в России