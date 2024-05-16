На сайте телеканала «Царьград» обнаружили раздел «Трофейные фильмы». Это онлайн-кинотеатр зарубежного кино — в том числе официально не выходившего в России
На сайте телеканала «Царьград» есть ссылка на пиратский онлайн-кинотеатр с зарубежными фильмами — в том числе с теми, которые официально не выходили в российский прокат. Внимание на это в соцсети икс 15 мая обратил пользователь @andrew_chsh.
Чтобы попасть в кинотеатр с главной страницы «Царьграда», нужно перейти в раздел «фильмы». При переходе по ссылке пользователь попадает на сайт https://1rus.ru/, который называется «Трофейные фильмы».
На этом сайте в хорошем качестве есть сотни известных зарубежных лент — в частности, полные собрания франшиз «Гарри Поттер», «Пираты Карибского моря», «Форсаж», «Американский пирог». Помимо этого, там представлены и фильмы, которые вышли после российского вторжения в Украину, и официально не были в РФ в прокате — например, вторая часть «Дюны» Дени Вильнева.
Некоторые фильмы на сайте собраны в «коллекции» на основе каких-то схожих признаков: например, новогодние фильмы, фильмы про баскетбол, фильмы о «честных злодеях», номинанты на «Оскар» 2024 года и обладатели премии 2023-го. Одна из коллекций называется «Выбор Александра Дугина» — в нее, в частности, входят австралийская картина 1984 года «Там, где мечтают зеленые муравьи» и сериал «Твин Пикс».
Судя по встроенному на сайт счетчику Liveinternet, за последний месяц его посетили более ста тысяч пользователей. Как давно существуют «Трофейные фильмы», неясно. В телеграм-канале кинотеатра об открытии сообщили 30 марта. Сам канал был создан за месяц до этого. Телеканал «Царьград» ситуацию не комментировал.
После полномасштабного вторжения армии РФ в Украину большинство крупных западных дистрибьюторов отказались от работы на российском рынке. Новые фильмы продолжили показывать в кинотеатрах России в рамках так называемого «параллельного импорта» — то есть без разрешения правообладателей. При этом из большинства крупных российских стриминговых сервисов многие фильмы исчезли.