Папа римский призвал католиков голосовать за «меньшее зло» на выборах президента США. Оба кандидата, считает он, выступают «против жизни»

Папа римский Франциск заявил, что католикам, живущим в США, на предстоящих президентских выборах следует голосовать за «меньшее зло».

Оба претендента на пост президента США выступают «против жизни: и тот, кто вышвыривает мигрантов, и тот, кто убивает детей», заявил Франциск, отвечая журналистам, сопровождающим его в поездке по Юго-Восточной Азии и Океании.

При этом глава Римско-католической церкви подчеркнул, что, по его мнению, жители США должны исполнить гражданский долг и проголосовать, выбрав при этом «меньшее зло». «Кто меньшее зло, женщина или мужчина? Я не знаю», — заявил он, добавив, что этот вопрос каждый должен решить сам для себя. Франциск также отметил, что сам он не является гражданином США и не обладает правом голоса.

Упоминать по именам кандидата от республиканцев Дональда Трампа (один из пунктов его программы борьба с незаконной миграцией) и кандидата от демократов Камалу Харрис (она отстаивает право на аборты) Франциск не стал.

В США около 67 миллионов католиков (примерно 20% населения).

Президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года.

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