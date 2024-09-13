«Россия начала этот конфликт и может прекратить его прямо сейчас». Британский премьер ответил на слова Путина об участии НАТО в российско-украинской войне

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер прокомментировал заявление президента РФ Владимира Путина о том, что применение западного дальнобойного оружия по территории России станет прямым участием стран НАТО в конфликте.

«Россия начала этот конфликт. Россия незаконно вторглась на территорию Украины. Россия может прекратить этот конфликт прямо сейчас. Украина имеет право на самооборону, и мы, очевидно, полностью поддерживаем право Украины на самооборону — мы предоставляем возможности для обучения», — приводит слова Стармера Sky News.

При этом британский премьер отметил, что Лондон «не стремится к конфликту с Россией».

«Это ни в коем случае не является нашим намерением», — добавил он.

11 сентября The Guardian сообщила, что Великобритания приняла решение разрешить Украине использовать крылатые ракеты Storm Shadow для ударов по целям на территории России. Официально об этом не объявлялось.

Президент РФ Владимир Путин после этого заявил, что нанесение Украиной ударов высокоточным западным оружием по территории России будет означать, что страны НАТО напрямую участвуют в войне. По его словам, сами ВСУ не в состоянии наносить такие удары — это может произойти только при использовании данных со спутников НАТО, которыми Украина не располагает. Кроме того, отмечал Путин, только военнослужащие альянса «могут вносить полетные задания в эти ракетные системы». Путин подчеркнул, что это «изменит саму суть, природу конфликта», и это будет означать, что страны НАТО воюют с Россией.

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