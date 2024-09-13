Москвичкам прислали направления на проверку фертильности. Власти считают, что благодаря тесту женщины задумаются о рождении детей

Жительниц Москвы начали массово приглашать сдать анализ на антимюллеров гормон (АМГ), который для оценки фертильности, сообщили издания The Insider и Msk1.ru со ссылкой на своих читательниц.

Направления через сервисы mos.ru и Единую медицинскую информационно-аналитическую систему (ЕМИАС) получили женщины в возрасте до 38 лет, живущие в разных районах Москвы.

«Я опросила уже человек 20, нашла одну москвичку 37 лет с одним ребенком, у кого нет направления», — рассказала The Insider одна из жительниц Москвы, полгода назад родившая ребенка. Она также получила направление на анализ. «Пришло. Но при этом никакого сопроводительного уведомления, зачем, почему», — написала Msk1.ru читательница.

Департамент здравоохранения Москвы объяснил массовую рассылку направлений частью проекта по планированию беременности, рассчитанного на женщин от 18 до 40 лет с постоянной регистрацией в столице. Благодаря исследованию, заявили чиновники, москвички «смогут понять, есть ли временной запас или же необходимо как можно раньше планировать детей».

«Если уровень запаса яйцеклеток будет снижен, то женщину пригласят в Центр женского здоровья или женскую консультацию и предложат полный комплекс необходимых мероприятий, чтобы она стала мамой здорового ребенка», — заявили в депздраве. Среди таких мероприятий — возможность бесплатно сохранить яйцеклетки с помощью криоконсервации.

Комментируя программу, заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что в Москве средний возраст женщины на момент рождения первого ребенка приближается к 29 годам. По ее словам, многие москвички откладывают рождение ребенка из-за карьеры, а иногда «„виноваты“ в этом и медицинские показания». Хотя московская медицина может «обеспечить безопасное ведение беременности, роды и помощь новорожденному практически в любой ситуации», женщинам, считает чиновница, «важно знать и понимать конкретно свои возможности».

В апреле «Медвестник» сообщал, что Минздрав России направил в регионы рекомендации по проведению скринингов по оценке репродуктивного здоровья россиян. Авторы предлагали обследовать на фертильность мужчин и женщин в возрасте 18–49 лет.

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