КНДР показала фотографии завода, где происходит обогащение урана для ядерного оружия

Государственное северокорейское агентство ЦТАК сообщило, что лидер КНДР Ким Чен Ын посетил Институт ядерных вооружений, во время которого ознакомился «с состоянием производства ядерных зарядов и текущего производства ядерных материалов».

Согласно отчету, он также «осмотрел пункт управления на базе по обогащению урана» и ознакомился с управлением производственными процессами.

ЦТАК также опубликовал фотографии визита Ким Чен Ына.

Агентство Reuters отмечает, что КНДР впервые показала изображения центрифуг, которые производят топливо для ядерных бомб. «На фотографиях Ким Чен Ын прогуливается между длинными рядами металлических центрифуг — устройств для обогащения урана. В отчете не уточняется, когда состоялся визит и где находится объект», — пишет Reuters.

Опрошенные CNN эксперты говорят, что снимки Ким Чен Ына на заводе «подчеркивают растущую уверенность Северной Кореи в своем статусе ядерной державы».

Центрифуги, изображенные на фотографиях, кажутся меньше чем те, которые, как сообщалось, ранее использовались в КНДР. Эксперт по ядерной инженерии из южнокорейского института анализа обороны Ли Сан Гю предположил, что Северная Корея могла разработать собственные центрифуги. Судя по фото, КНДР использует «каскадную систему, при которой большое количество центрифуг соединено между собой для получения высокообогащенного урана».

CNN также отмечает, что поскольку в сообщении ЦТАК местоположение завода не было указано, то остается неясным, были ли снимки сделаны на объекте, уже известном международным наблюдателям, или это фотографии с нового объекта. Телеканал подчеркивает, что, по неофициальной информации, в КНДР есть несколько объектов по обогащению урана.

Предполагается, что программа по созданию ядерного оружия в Северной Корее началась еще в 1950-х годах. В 2005 году Северная Корея заявила о наличии у нее ядерного оружия, а в 2012-м в новой конституции провозгласила себя ядерной державой. В 2013 году в КНДР приняли закон о ядерной политике, который предусматривал, что Северная Корея может использовать ядерное оружие, чтобы отразить нападение со стороны враждебного ядерного государства. В сентябре 2022 года правительство КНДР одобрило закон, допускающий превентивный ядерный удар.

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