Евросоюз убрал из санкционного списка мать основателя ЧВК Вагнера Виолетту Пригожину и гонщика «Формулы 1» Никиту Мазепина

Европейский совет снял санкции с Виолетты Пригожиной — матери основателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина, а также Никиты Мазепина — гонщика «Формулы 1», сына владельца «Уралкалия» Дмитрия Мазепина.

Соответствующие изменения в санкционном списке были опубликованы 13 сентября.

Ранее Виолетта Пригожина и Никита Мазепин смогли оспорить включение в санкционный список ЕС в суде. Так, Европейский суд юстиции, в который подавал иск Мазепин, в марте 2024 года счел, что тот факт, что гонщик является сыном Дмитрий Мазепина, недостаточен для того, чтобы считать, что их с отцом связывают «общие [финансовые] интересы».

Аналогичное решение, пишет РБК, суд ЕС принял в марте 2023 года в отношении Виолетты Пригожиной. Суд также счел, что одни лишь родственные связи без доказательств финансовых связей — недостаточное основание для включения матери Евгения Пригожина в санкционный список.

Виолетте Пригожиной принадлежала как минимум одна из компаний, входящая в группу «Конкорд», основанную ее сыном, — «Конкорд Менеджмент и Консалтинг». Однако, как доказали в суде ее адвокаты, с 2017 года Виолетта Пригожина не является владельцем «Конкорд Менеджмент и Консалтинг», доказательств того, что она может быть связана с другими активами сына, при рассмотрении иска обнаружить не удалось.

Никита Мазепин - четвертый российский гонщик в истории «Формулы 1». Через несколько дней после начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину команда «Хаас», за которую выступал Мазепин, расторгла с ним контракт, а вскоре после этого он попал в санкционный список ЕС. Несмотря на санкции, Мазепину разрешили въезжать в Евросоюз по спортивным основаниям, но Великобритания, где базируется большинство команд «Формулы 1», гонщика на свою территорию не пустила.