Суд ЕС снял санкции с автогонщика Никиты Мазепина

Европейский суд юстиции принял решение отменить санкции Евросоюза в отношении российского автогонщика Никиты Мазепина. Об этом сообщает ТАСС.

Суд счел, что семейная связь спортсмена с его отцом, российским миллиардером и владельцем «Уралкалия» Дмитрием Мазепиным, сама по себе недостаточна, «чтобы его считали связанным с отцом общими [финансовыми] интересами и, следовательно, чтобы он сохранялся в этих [санкционных] списках».

Мазепин — четвертый российский гонщик в истории «Формулы 1». Через несколько дней после вторжения РФ в Украину команда «Хаас», за которую он выступал, разорвала с ним контракт. Еще через несколько дней против него были введены санкции.

В 2023 году суд разрешил Мазепину, несмотря на санкции, въезжать в Евросоюз по спортивным основаниям — для участия в соревнованиях или для ведения переговоров с находящимися там командами. При этом суд в Великобритании, где базируются семь из десяти команд «Формулы-1», аналогичную просьбу спортсмена отклонил.

С 2023 года Мазепин выступает в Азиатской серии Ле-Ман.