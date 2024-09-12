Суд присяжных признал четырех американских граждан виновными в сговоре с целью ведения незаконной деятельности в интересах России, сообщили в Минюсте США.

Речь идет о жителях Сент-Луиса 82-летнем Омали Йешителе, 78-летней Пенни Хесс, 34-летнем Джесси Невеле, а также 38-летнем Огастесе Ромейне-младшем, который живет в Атланте. Как отмечается, Йешитела, Хесс и Невел — лидеры Африканской народно-социалистической партии (APSP) и ее структур.

Согласно материалам дела, представленным в суде, обвиняемые по меньшей мере с мая 2015 года и по июль 2022 года «действовали в интересах российского правительства на территории США» и сотрудничали с российским провластным активистов Александром Ионовым.

Например, в 2015 году один из фигурантов дела по просьбе Ионова направил в ООН петицию, обвиняющую США в геноциде африканского народа. Ионов настаивал, что он и его соратники в России «не совсем темнокожие», чтобы самим публиковать такую петицию. Позднее прокремлевский активист продвигал документ в российских СМИ.

Каждому подсудимому грозит лишение свободы на срок до пяти лет. Дата для вынесения приговора еще не назначена. Расследование дела ведет ФБР.

Александр Ионов — глава Антиглобалистского движения России. Он известен по своим доносам на независимые СМИ. В частности, после его обращений «Медузу» и The Bell в РФ объявили «иностранными агентами». Власти США обвиняют Ионова в ведении кампании влияния в интересах РФ, включающей вмешательство в выборы и вербовку американских граждан. Ему грозит до пяти лет лишения свободы. В США его судят заочно — активист находится в России.

В американском суде опубликовали переписку Ионова

«Саш, а у тебя нет методичек Сороса и других вражеских организаций?» В американском суде опубликовали переписку Александра Ионова (это он писал доносы на «Медузу» и другие независимые СМИ) с кураторами из ФСБ

В американском суде опубликовали переписку Ионова

«Саш, а у тебя нет методичек Сороса и других вражеских организаций?» В американском суде опубликовали переписку Александра Ионова (это он писал доносы на «Медузу» и другие независимые СМИ) с кураторами из ФСБ