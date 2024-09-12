В Мурманской области ограничили работу двух аэропортов. По данным Mash, у аэродрома Оленья сбили два дрона

Росавиация сообщила, что в Мурманской области с 09:35 мск 12 сентября ограничили работу аэропортов Мурманска и Апатит.

Ограничения ввели «для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов», говорится в сообщении ведомства.

В двух аэропортах ввели план «Ковер» из-за угрозы атаки беспилотников, сообщили телеграм-каналы Mash, Baza и Shot.

По данным Mash, два дрона сбили в семи километрах от аэродрома Оленья в Оленегорске Мурманской области.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис на момент публикации эти сообщения не комментировал.

Власти Мурманской области сообщили накануне, 11 сентября, что регион атаковали «вражеские беспилотники». Российские СМИ писали, что три дрона уничтожили в районе Североморска. Телеграм-каналы «Авиаторщина» и Baza сообщили, что вскоре после атаки беспилотников под обстрел попал частный легкомоторный самолет. Экипаж Bristell NG5 доложил, что по воздушному судну открыли огонь из стрелкового оружия. Никто не пострадал.