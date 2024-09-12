Преподавателя спортивного менеджмента в московской бизнес-школе отправили в СИЗО по делу о теракте

Басманный районный суд Москвы арестовал преподавателя спортивного менеджмента в бизнес-школе RMA Эльдара Марченко по делу о теракте, совершенном группой лиц (пункты «а» и «в» части 2 статьи 205 УК), следует из карточки на сайте суда.

Об аресте Марченко до 11 ноября 2024 года также пишут издания Sotavision и Sota и телеграм-канал «Осторожно, новости».

Бывшая жена Марченко журналистка Мария Лекух рассказала, что Марченко задержали в его доме 1 августа люди, представившиеся сотрудниками ФСБ. У него провели обыск, а затем его увезли. По дороге, как рассказывает Лекух, Марченко пытали током, добиваясь признания в сотрудничестве с Украиной.

По данным издания Sota, которое ссылается на собственные источники, после следственных действий Марченко увезли на Лубянку, а по дороге около двух часов пытали электричеством, пока он не подписал признание в выполнении заданий украинских спецслужб.

Затем Марченко обвинили в мелком хулиганстве и отправили под административный арест в центр временного содержания иностранных граждан в Сахарово. По словам Марии Лекух, в спецприемнике он в итоге отбыл три срока: два раза по 15 суток и один раз 10. «То есть подходит время выпускать человека — и тут он как давай матом ругаться. Да так, что можно еще 15 суток давать», — пишет она.

На сайте московских судов указано, что 2 августа Марченко дали 15 суток за то, что он «оказал неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудников полиции». 17 августа Марченко дали еще 15 суток за то, что он «выражался нецензурной бранью» возле «многофункционального миграционного центра». 1 сентября Марченко вновь назначили административное наказание (10 суток) — опять за «нецензурную брань».