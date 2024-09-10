В Украине силы ПВО сбили 38 из 46 запущенных российскими войсками беспилотников. В Черкасской области пострадали два человека

Российские войска запустили по территории Украины 46 беспилотников типа «Шахед», баллистическую ракету «Искандер-М» и ракету Х-31П, сообщили в Воздушных силах Украины.

38 беспилотников были сбиты. Еще три дрона «вышли из подконтрольного воздушного пространства», а другие три были «локационно потеряны» и вероятно, упали под влиянием средств радиоэлектронной борьбы, сообщили ВСУ.

ПВО работала в 13 областях — Винницкой, Киевской, Черниговской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Херсонской, Черкасской, Сумской, Днепропетровской, Харьковской, Запорожской и Полтавской.

В Черкасской области уничтожили 14 дронов, два человека пострадали при атаке, сообщил глава областной военной администрации Игорь Табурец. Кроме того, в Умани был поврежден инфраструктурный объект.

Кроме того, в Херсонской области российские войска утром 10 сентября атаковали село Понятовка в Дарьевской общине, сбросив взрывчатку с беспилотника на рейсовый автобус. Пострадала находившаяся на улице 61-летняя женщина, сообщили в областной военной администрации.

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