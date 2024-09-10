Диксон Ндиема, который облил бензином и поджег бывшую партнершу, участницу Олимпиады из Уганды Ребекку Чептегей, умер в больнице, сообщает 10 сентября BBC News со ссылкой на заявление больницы.

Диксон Ндиема умер вечером 9 сентября в отделении интенсивной терапии, куда его доставили с ожогами 40% тела более чем неделю назад. В больнице сообщили, что у мужчины развилась дыхательная недостаточность из-за сильных ожогов дыхательных путей и сепсиса.

Диксон Ндиема напал на Ребекку Чептегей в доме на западе Кении, где она жила и тренировалась. Во время нападения, совершенного 1 сентября, Ндиема пробрался в дом с пятилитровой канистрой бензина и напал на Чептегей, когда она вернулась из церкви. Мужчина облил спортсменку бензином и поджег, при этом часть горючей жидкости попала на его собственное тело. Чептегей госпитализировали с ожогами более чем 80% тела. Спортменка умерла в больнице 5 сентября.

Полиция сообщила после нападения, что считает Диксона Ндиему главным подозреваемым в убийстве спортсменки. После смерти мужчины уголовное дело прекратили.

33-летняя Ребекка Чептегей участвовала в Олимпийских играх 2024 года. В забеге, который прошел 11 августа, она заняла 44-е место. Несмотря на это, отмечает BBC News, в Уганде называли спортсменку «чемпионкой».

Ребекка Чептегей стала третьей спортсменкой, убитой в Кении за последние три года, причем во всех случаях главными подозреваемыми стали их партнеры. В октябре 2021 года муж зарезал легкоатлетку Агнес Тироп, а спустя полгода, в апреле 2022 года, партнер задушил бегунью Дамарис Мутуа.

По данным властей Кении, в 2022 году почти 34% жительниц страны в возрасте от 15 до 49 лет подверглись физическому насилию. В правительстве отмечали, что особому риску подвергаются замужние женщины.