Марафонская бегунья из Уганды умерла в больнице спустя три дня после того, как бойфренд облил ее бензином и поджег

Спортсменка из Уганды Ребекка Чептегеи, участвовавшая в финале женского марафона на Олимпиаде-2024 в Париже, умерла в больнице через три дня после того, как ее бойфренд облил ее бензином и поджег, сообщили в Федерации легкой атлетики республики.

Партнер спортсменки Диксон Ндиема ворвался в ее дом в Кении, где она жила, с канистрой бензина в воскресенье, 1 сентября. Причиной конфликта, как пишет CNN, стали «разногласия по поводу земли».

Чептегеи получила ожог 75% тела и находилась в критическом состоянии. Ндиема также получил ожоги, он находится в больнице, но его состояние, по словам врачей, «улучшается и стабилизируется».

В угандийской Федерации заявили, что Чептегеи стала жертвой домашнего насилия. В Федерации осудили подобные действия и призвали к справедливости. Глава олимпийского комитета Уганды Дональд Рукаре назвал нападение на Чептегеи «трусливым и бессмысленным поступком, который привел к потере великой спортсменки».

На Олимпиаде 33-летняя Чептегеи участвовала в забеге, который проходил 11 августа и финишировала 44-й. Чептегеи, как отмечает Reuters, уже третья спортсменка, убитая в Кении с октября 2021 года. В обоих предыдущих случаях главными подозреваемыми также были названы партнеры спортсменок.

По данным правительства, в 2022 году почти 34% девушек и женщин от 15 до 49 лет в Кении подверглись физическому насилию; особому риску подвергаются замужние женщины, отмечалось в данных.